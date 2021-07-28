"Північний потік-2" побудований на 99%, - оператор

Про це заявила пресслужба Nord Stream 2 AG у коментарі РІА Новинам

Там заявили, що трубоукладальне судно "Академік Черський" виконало свою роботу.



"Таким чином, до теперішнього часу газопровід завершено на 99%. Трубоукладальна баржа "Фортуна" продовжує роботу на заключній ділянці проекту", - зазначили в Nord Stream 2 AG

У компанії Nord Stream 2 заявили, що добудують "ПП-2" у серпні 2021 року.