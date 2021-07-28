"Північний потік-2" побудований на 99%, - оператор
Російський газогон "Північний потік-2" завершений на 99%
Про це заявила пресслужба Nord Stream 2 AG у коментарі РІА Новинам
Там заявили, що трубоукладальне судно "Академік Черський" виконало свою роботу.
"Таким чином, до теперішнього часу газопровід завершено на 99%. Трубоукладальна баржа "Фортуна" продовжує роботу на заключній ділянці проекту", - зазначили в Nord Stream 2 AG
- У компанії Nord Stream 2 заявили, що добудують "ПП-2" у серпні 2021 року.
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