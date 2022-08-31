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Півсотні російських мін та снарядів прилетіло по Сумщині за добу

31 серпня, 2022 середа
22:26
війна з Росією

За добу, 31 серпня, по території Сумської області прилетіло півсотні російських мін та снарядів

Про це повідомив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький. 

Від російських обстрілів постраждали Білопільська, Шалигінська та Краснопільська громади. Обійшлося без жертв та руйнувань.

"Понад півсотні мін та снарядів прилетіло по нам зі сторони Росії. Після 15:00 у Білопільській громаді розпочався мінометний обстріл, 28 приходів. У той же час росіяни 8 мін випустили по Шалигінській громаді. О 18:00 у Краснопільській громаді був  обстріл із ствольної артилерії, 15 прильотів", - написав Живицький.

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