Про це повідомив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Від російських обстрілів постраждали Білопільська, Шалигінська та Краснопільська громади. Обійшлося без жертв та руйнувань.

"Понад півсотні мін та снарядів прилетіло по нам зі сторони Росії. Після 15:00 у Білопільській громаді розпочався мінометний обстріл, 28 приходів. У той же час росіяни 8 мін випустили по Шалигінській громаді. О 18:00 у Краснопільській громаді був обстріл із ствольної артилерії, 15 прильотів", - написав Живицький.

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