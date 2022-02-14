Плани РФ щодо нового вторгнення досить очевидні, але ще є час, щоб відступити, - Джонсон
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що докази нового вторгнення Росії в Україну досить очевидні, але у президента РФ Володимира Путіна ще є час, щоб відступити
Про це повідомляє BBC.
"Досить ясно, що Росія планує вторгнення", - заявив британський прем'єр-міністр під час візиту до Шотландії у понеділок, 14 лютого.
За його словами, докази того, що РФ планує нове вторгнення в Україну, "досить очевидні". Він зазначив, що на українському кордоні зосереджені війська, а також є "всякі інші ознаки, які свідчать про серйозну підготовку".
Джонсон наголосив, що це "дуже, дуже небезпечна, складна ситуація", але "ще є час, щоб президент Путін відступив".
Він закликав РФ до подальшого діалогу та уникнути "катастрофічного" вторгнення.
- Заступник міністра оборони Великобританії Джеймс Хіппі застеріг, що через кілька хвилин після того, як Путін віддасть наказ, на українські міста можуть впасти ракети та бомби.
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