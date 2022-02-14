Плани РФ щодо нового вторгнення досить очевидні, але ще є час, щоб відступити, - Джонсон

Про це повідомляє BBC.



"Досить ясно, що Росія планує вторгнення", - заявив британський прем'єр-міністр під час візиту до Шотландії у понеділок, 14 лютого.



За його словами, докази того, що РФ планує нове вторгнення в Україну, "досить очевидні". Він зазначив, що на українському кордоні зосереджені війська, а також є "всякі інші ознаки, які свідчать про серйозну підготовку".



Джонсон наголосив, що це "дуже, дуже небезпечна, складна ситуація", але "ще є час, щоб президент Путін відступив".



Він закликав РФ до подальшого діалогу та уникнути "катастрофічного" вторгнення.

Заступник міністра оборони Великобританії Джеймс Хіппі застеріг, що через кілька хвилин після того, як Путін віддасть наказ, на українські міста можуть впасти ракети та бомби.