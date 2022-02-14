Бомби на Україну можуть впасти за кілька хвилин після наказу Путіна, - заступник міністра оборони Британії

Про це повідомляє Польське Радіо.



"Біля кордонів України 130 тис. російських військ, ще тисячі на десантних кораблях у Чорному та Азовському морях. Усі засоби для боротьби є, і я боюся, якби все це було просто показом для отримання дипломатичної переваги, це не вимагало б матеріально-технічного забезпечення, палива, медичних припасів, мостових заходів, тих неефективних речей, які створюють сили вторгнення достовірні, але вони не отримують заголовки. І все ж це все є, сказав Хеппі BBC News.



Крім того, в ефірі Sky News він вкотре закликав громадян Великобританії негайно покинути Україну, якщо у них ще є можливість.



"Боюся, що це вторгнення дуже неминуче, що не означає, що це обов'язково станеться. Це попередження, тому що через кілька хвилин після того, як Путін віддасть наказ, на українські міста можуть впасти ракети та бомби", - сказав заступник міністра оборони.



Як уточнив Хеппі, хоч багато співробітників посольства Великобританії вже виїхали з Києва, консульська допомога все ще здійснюється в Україні, а також у Лондоні та Польщі.



Крім того, автомагістралі та деякі комерційні рейси все ще відкриті, проте він попередив, що це не займе багато часу.

Нагадаємо, що аналітик Міжнародного центру оборони та безпеки Джеймс Шерр вважає, що залякування є частиною методів політики Путіна. Тож він не наважиться на повномасштабне вторгнення в Україну.

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