Загроза від РФ: зустріч ОБСЄ за запитом України імовірно пройде 15 лютого
У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що ймовірно зустріч ОБСЄ для обговорення посилення та переміщення військ РФ відбудеться 15 лютого
Про це 14 лютого на онлайн-брифінгу сказав міністр закордонних справ України Олег Ніколенко.
"Не отримавши запитуваної інформації, Дмитро Кулеба вчора доручив направити офіційний запит про застосування наступного елемента механізму Віденського документа - проведення окремої зустрічі ОБСЄ для обговорення посилення та переміщення військ РФ. Така зустріч має відбутися протягом 48 годин, ймовірно, 15 лютого", - сказав міністр.
Як відомо, Україна офіційно застосувала механізм зменшення небезпеки, передбачений розділом ІІІ Віденського документа.
"Ми офіційно застосували механізм зменшення небезпеки, згідно з розділом ІІІ Віденського документа, та звернулися до Російської Федерації з запитом надати детальні роз’яснення щодо військової діяльності у районах, прилеглих до території України та в тимчасово окупованому Криму 1/4", - написав очільник МЗС України Дмитро Кулеба у Twitter.
Кулеба зазначив, що Росія має 48 годин для того, щоб відповісти на запит.
Вчора, 13 лютого стало відомо, що Україна скликає зустріч із РФ та всіма державами-учасницями Віденського документа ОБСЄ протягом наступних 48 годин для обговорення посилення та переміщення військ РФ уздовж кордону України та в тимчасово окупованому Криму.
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