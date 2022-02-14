Загроза від РФ: зустріч ОБСЄ за запитом України імовірно пройде 15 лютого

Про це 14 лютого на онлайн-брифінгу сказав міністр закордонних справ України Олег Ніколенко.



"Не отримавши запитуваної інформації, Дмитро Кулеба вчора доручив направити офіційний запит про застосування наступного елемента механізму Віденського документа - проведення окремої зустрічі ОБСЄ для обговорення посилення та переміщення військ РФ. Така зустріч має відбутися протягом 48 годин, ймовірно, 15 лютого", - сказав міністр.



Як відомо, Україна офіційно застосувала механізм зменшення небезпеки, передбачений розділом ІІІ Віденського документа.



"Ми офіційно застосували механізм зменшення небезпеки, згідно з розділом ІІІ Віденського документа, та звернулися до Російської Федерації з запитом надати детальні роз’яснення щодо військової діяльності у районах, прилеглих до території України та в тимчасово окупованому Криму 1/4", - написав очільник МЗС України Дмитро Кулеба у Twitter.



Ми офіційно застосували механізм зменшення небезпеки, згідно з розділом ІІІ Віденського документа, та звернулися до Російської Федерації з запитом надати детальні роз’яснення щодо військової діяльності у районах, прилеглих до території України та в тимчасово окупованому Криму 1/4 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 11, 2022

Russia has 48 hours to reply. In case of absence of reply or its insufficiency/irrelevance, Ukraine will address Russia, as well as other participating states of the Vienna Document, in order to convene an extraordinary meeting where Russia will have to provide explanations 3/4 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 11, 2022

Нагадаємо, що у зв'язку з загрозою військової агресії Росії посольство Японії відкликає майже всіх своїх дипломатів з України та виконуватиме обмежені функції.

Під час телефонної розмови між українським та американським главами держав Володимиром Зеленським і Джо Байденом, що мала місце ввечері 13 лютого 2022 року, президент України запросив свого колегу відвідати Україну з візитом.

Крім того, Генштаб ЗС РФ перекинув у прикордонні з Україною райони Бєлґородської області Росії додаткові з'єднання танків та артилерії.

Кабінет Міністрів України виділяє 16,6 млрд грн, аби гарантувати безперебійність польотів у повітряному просторі України.