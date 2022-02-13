За 15 км від кордону з Україною з'явилися танки з Підмосков'я, - Conflict Intelligence Team

Такого висновку дійшли експерти військово-аналітичної групи Conflict Intelligence Team на підставі вивчення наявних у відкритому доступі фото- та відеопідтверджень останніх переміщень територією РФ військової техніки, передає Еспресо.TV.



"Т-80У (танки - ред.) 4-ої гв. тд (гвардейської танкової дивізії - ред.) були помічені на поїздах у Білгороді та у Веселій Лопані Білгородської області за 15 кілометрів від кордону з Україною. Спочатку ми припустили, що вони прибули туди з-під Воронежа, проте після перевірки залізничними базами даних з'ясувалося, що ешелони прямували зі станцій Селятино та Кубинка-2, Московської області, в районі постійної дислокації 4-ї гвардійської танкової дивізії. Це свідчить про перекидання до кордону додаткової техніки 1-ї гвардійської танкової армії, окрім тієї, що вже знаходилася на полігоні під Воронежем", - зазначається у матеріалі Conflict Intelligence Team, оприлюдненому сьогодні, 13 лютого 2022 року.



Окрім того, як зазначають у Conflict Intelligence Team, в Олексіївці Білгородської області було помічено ешелон, який вирушив зі станції Червоний Бір Смоленської області, де дислокується 49-та зенітна ракетна бригада 1-ї гвардійської танкової армії. Перед цим "Буки" цієї бригади помітили під Воронежем.



"Перекидання сил 1-ї гвардійської танкової армії до кордону нагадує помічену нами недавно передислокацію елементів 41-ї загальновійськової армії зі Смоленської на південь Брянської області. Таке висування техніки до кордону викликає особливі побоювання", - підсумовують аналітики.



"Ми продовжуємо стежити за розвитком подій", - кажуть експерти Conflict Intelligence Team.





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