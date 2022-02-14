Через загрозу нового вторгнення РФ Японія відкликає з України майже всіх дипломатів

Про це пише NHK.



МЗС Японії відкликає всіх своїх співробітників з України, за винятком кількох людей, через загрозу нового російського вторгнення на українську територію.



Після евакуації більшості працівників японське посольство в Києві виконуватиме обмежені функції.



Також у міністерстві закликали громадян Японії терміново виїхати з України.



У МЗС країни додали, що інші держави також тимчасово зупиняють або скорочують діяльність посольств в Україні.

Нагадаємо, раніше МЗС Японії закликало своїх громадян поїхати з України.

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