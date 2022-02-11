Японія закликала своїх громадян поїхати з України

Про це йдеться на сайті відомства.



У попередженні відомства наголошується, що в районі кордону з Україною наростає напруженість через посилення російських військ і ситуація залишається непередбачуваною. Також на території Білорусі почалися спільні з РФ військові навчання, а Чорне море нещодавно зайшли бойові кораблі ВМФ РФ.



"Хоча зацікавлені країни роблять дипломатичні зусилля, ситуація, ймовірно, швидко погіршиться. З цієї причини рівень небезпеки перебування в Україні піднято до 4 рівні", - уточнили в МЗС Японії.



МЗС закликало громадян Японії, які перебувають в Україні, негайно покинути територію країни. Для цього їм рекомендовано скористатися безпечними способами, включно з комерційними авіарейсами.



Крім того, відомство просить японців відмовитися від поїздок в Україну.

Нагадаємо, президент США Байден закликав американців негайно покинути Україну через загрозу військової агресії з боку РФ.

11 лютого посол Нідерландів у Києві порадив співгромадянам якомога швидше їхати з України.