Японія закликала своїх громадян поїхати з України
МЗС Японії підвищило рівень загрози перебування в Україні до максимального четвертого і закликало японців негайно покинути українську територію
Про це йдеться на сайті відомства.
У попередженні відомства наголошується, що в районі кордону з Україною наростає напруженість через посилення російських військ і ситуація залишається непередбачуваною. Також на території Білорусі почалися спільні з РФ військові навчання, а Чорне море нещодавно зайшли бойові кораблі ВМФ РФ.
"Хоча зацікавлені країни роблять дипломатичні зусилля, ситуація, ймовірно, швидко погіршиться. З цієї причини рівень небезпеки перебування в Україні піднято до 4 рівні", - уточнили в МЗС Японії.
МЗС закликало громадян Японії, які перебувають в Україні, негайно покинути територію країни. Для цього їм рекомендовано скористатися безпечними способами, включно з комерційними авіарейсами.
Крім того, відомство просить японців відмовитися від поїздок в Україну.
- Нагадаємо, президент США Байден закликав американців негайно покинути Україну через загрозу військової агресії з боку РФ.
- 11 лютого посол Нідерландів у Києві порадив співгромадянам якомога швидше їхати з України.
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