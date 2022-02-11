Посол Нідерландів у Києві порадив співгромадянам якомога швидше їхати з України, - BNR News
Влада Нідерландів закликала своїх громадян якомога швидше покинути Україну на тлі зростання російської загрози, але про евакуацію мова не йде
Про це повідомляє нідерландський мовник BNR News Radio.
Посол Нідерландів у Києві Єннес де Мол порадив голландцям терміново покинути Україну. Він зазначив, що інструкції надходять безпосередньо від уряду з Гааги.
За його словами, мова йде не про евакуацію, а про добровільний вибір виїзду з країни за дуже наполегливою порадою влади.
"Центр екстреної допомоги під голландським прапором створюється на західній Україні у Львові, найбільшому місті західної України, неподалік від польського кордону. Туди голландці можуть звернутися за екстреними документами чи інформацією", - повідомив кореспондент радіо.
- Нагадаємо, у п'ятницю президент США Джо Байден і Держдеп закликали американців терміново виїхати з України через загрозу військової агресії з боку РФ.
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