Посол Нідерландів у Києві порадив співгромадянам якомога швидше їхати з України, - BNR News

Про це повідомляє нідерландський мовник BNR News Radio.



Посол Нідерландів у Києві Єннес де Мол порадив голландцям терміново покинути Україну. Він зазначив, що інструкції надходять безпосередньо від уряду з Гааги.



За його словами, мова йде не про евакуацію, а про добровільний вибір виїзду з країни за дуже наполегливою порадою влади.



"Центр екстреної допомоги під голландським прапором створюється на західній Україні у Львові, найбільшому місті західної України, неподалік від польського кордону. Туди голландці можуть звернутися за екстреними документами чи інформацією", - повідомив кореспондент радіо.



Нагадаємо, у п'ятницю президент США Джо Байден і Держдеп закликали американців терміново виїхати з України через загрозу військової агресії з боку РФ.



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