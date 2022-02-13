48 годин минуло, пояснень від РФ немає. Ми переходимо до наступного кроку, - Кулеба
Росія не надала протягом останніх двох діб пояснень щодо різкого нарощення своєї бойової техніки та живої сили вздовж кордонів України. Це дає український стороні юридичну можливість перейти до наступного дипломатичного кроку.
Про це ввечері у неділю, 13 лютого 2022 року, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Еспресо.TV.
"Росія не відповіла на наш запит за Віденським документом. Ми робимо наступний крок. Україна скликає зустріч з РФ та всіма державами-учасницями протягом наступних 48 годин для обговорення посилення та переміщення військ РФ уздовж нашого кордону та у тимчасово окупованому Криму", - написав міністр в твіттері.
За словами міністра, якщо Росія серйозно ставиться до своїх слів про неподільність безпеки на просторі ОБСЄ, вона "має виконати свої зобов’язання щодо військової прозорості задля зниження напруги та зміцнення безпеки для всіх держав-учасниць (учасниць ОБСЄ - ред.)".
Довідка
Ввечері в п'ятницю, 11 лютого, Київ офіційно звернувся до Москви із запитом на детальні роз’яснення щодо військової діяльності біля кордонів України. При цьому росіяни мали 48 годин на відповідь.
Згідно з положеннями Віденського документа Москва повинна була надати точні райони проведення військової діяльності, повідомити дати її завершення, а також найменування, підпорядкованість і кількість військових формувань. Також Кремлю слід було повідомити про типи озброєнь та військової техніки, які беруть участь у навчаннях.
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