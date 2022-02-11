48 годин на відповідь: Україна вимагає від РФ роз'яснень щодо військових навчань біля кордону
Київ надіслав Росії запит на детальні роз’яснення щодо військової діяльності біля кордонів України. У Москви є 48 годин на відповідь
Про це повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба.
"Ми офіційно застосували механізм зменшення небезпеки, згідно з розділом ІІІ Віденського документа, та звернулися до Російської Федерації з запитом надати детальні роз’яснення щодо військової діяльності у районах, прилеглих до території України та в тимчасово окупованому Криму", - написав Кулеба.
Згідно з положеннями Віденського документа, Москва має надати точні райони проведення військової діяльності, повідомити дати її завершення, а також найменування, підпорядкованість і кількість військових формувань. Також Кремль повинен повідомити про типи озброєнь та військової техніки, які беруть участь у навчаннях.
"Росія має 48 годин на відповідь. У разі її відсутності або надання недостатньої чи неналежної інформації, Україна звернеться до РФ та решти держав-учасниць Віденського документа щодо скликання надзвичайної зустрічі, на якій РФ повинна буде надати роз’яснення", - заявив голова МЗС.
Міністр підкреслив, що Україна і надалі продовжить використовувати всі дипломатичні можливості для гарантування своєї безпеки.
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