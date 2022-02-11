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Росія продовжує перекидати війська й техніку до окупованого Криму й Білорусі, - журналіст BuzzFeed News

11 лютого, 2022 п'ятниця
10:04
війна з Росією

РФ стягує до окупованого Криму та Білорусі додаткові військові сили й сотні одиниць техніки, повідомляє Крістофер Міллер

Про це повідомляє журналіст BuzzFeed News Крістофер Міллер.

"На заході Росії великий контингент військ та збройних сил нещодавно прибув на Курський полігон приблизно за 110 км на схід від кордону з Україною. Продовжує прибувати додаткове обладнання, і ведуться приготування для розміщення додаткових військ та техніки",  - написав він.

За словами журналіста, на закинутий аеродром "Октябрське" на північ від Сімферополя прибуло понад 550 військових наметів, а також сотні одиниць техніки.

"Під Новоозерне, на березі озера Донузлав, нещодавно також прибули нові війська та техніка. Поблизу Новоозерного було помічено широке розгортання артилерії та навчання, а нове розгортання було виявлено поблизу міста Славне на північно-західному узбережжі Криму", - додав Крістофер Міллер.

Крім того, він повідомив, що РФ розмістила війська в білоруській Речиці.

"Війська та бойова група розгорнуті поблизу міста Речиця, менш ніж за 45 кілометрів від кордону з Україною", - зазначив Крістофер Міллер.

На аеродром у Зябрівці росіяни перекинули війська, техніку, польовий шпиталь, намети.


 


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