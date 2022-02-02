Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна війна з Росією Військове розгортання РФ біля українського кордону та в окупованому Криму: супутники Maxar показали нові знімки російської техніки

Військове розгортання РФ біля українського кордону та в окупованому Криму: супутники Maxar показали нові знімки російської техніки

2 лютого, 2022 середа
21:28
війна з Росією

Супутники американської компанії Maxar Technologies зробили нові фотографії скупчення військ Російської Федерації біля кордонів України, в окупованому Криму та у Білорусі

Про це повідомляють CNN та кореспондент BuzzFeed News Крістофер Міллер.

Як передає видання, Maxar та інші постачальники супутникових знімків заявили, що за останні кілька місяців відбулося збільшення існуючих російських військових полігонів і гарнізонів приблизно в 250 км від українського кордону.

"Практично у кожному таборі в Білорусі, Криму та в західній частині Росії були помічені військові намети та укриття. Це свідчить про те, що підрозділи тепер укомплектовані особовим складом, а також про підвищення загальної боєготовності", - йдеться у повідомленні.

Журналіст Міллер зазначає, що на знімках видно полігони у Білорусі поруч із українським та польським кордоном, а також у центрі країни. Зокрема, на одному з них видно російські ракетні комплекси "Іскандер".

 

На наступних знімках видно ще один полігон у Білорусі, а також російські війська та техніку в окупованому Новоозерному, що в Криму.
 

Ще кілька знімків над окупованим півостровом датуються 31 січня та 1 лютого.
 

Наступні знімки показують скупчення техніки на Заході Росії, їх супутники зробили 19, 26 та 28 січня.
 
 
 
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
війська
російські війська в Криму
російські війська
російська агресія
супутникові знімки
військові бази
скупчення
Читайте також:
31 січня, 2022 понедiлок
"Повернулася з відпустки": Резніков розповів, як його помічниця в Єгипті спілкувалася з "багатьма росіянами"
Велика Британія Радбез ООН
31 січня, 2022 понедiлок
Велика Британія на засіданні Радбезу ООН щодо України: закликаємо РФ чітко проговорити, що вона дотримуватиметься зобов'язань згідно зі статутом Організації
Володимир Зеленський
31 січня, 2022 понедiлок
Зеленський відмовився їхати на відкриття Олімпіади-2022 у Китай
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 28.19
    Купівля 28.19
    Продаж 28.47
  • EUR
    Купівля 31.76
    Продаж 32.21
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
2 лютого
22:36
Інфографіка
Олександр Абраменко
Олімпіада-2022: хто і в яких видах спорту представить Україну в Пекіні
22:35
транзит
Білорусь забороняє транзит нафтопродуктів із Литви з 7 лютого
22:25
#Savemohylyanka: українці запустили флешмоб на підтримку Квіта і визнання результатів виборів у "Могилянці"
22:08
Україні слід збільшити кількість гравців на ринку електроенергії, - Хабатюк
21:19
Марлос
Грав за збірну України з відкритим серцем, - екслідер "Шахтаря" Марлос
21:13
Олександр Трухін
"Мені соромно. У стані шоку я наговорив багато дурниць": Трухін заявив про готовність скласти мандат, якщо "вимагатимуть команда і ситуація"
21:13
Ексклюзив
Перемовини між РФ та Україною неможливі, порядки денні країн розходяться в кожному пункті, - експерт
21:01
Путін призначив Поклонську на посаду заступника голови Росспівробітництва
20:48
Артем Шабанов
"Динамо" продало захисника в Угорщину за 700 тис. євро
20:47
Путін
Путін звинуватив Україну у "хронічному саботажі" Мінських домовленостей
20:32
Інфографіка
Михайло Зварич
Стараємось не згадувати політичну ситуацію, у нас спортивний принцип, - гравець збірної України з футзалу про матч проти Росії
20:19
Руслан Стефанчук
Стефанчук закликав Шкарлета пояснити призначення повторних виборів президента "Могилянки"
20:14
Ексклюзив
"Інтелектуальна деградація": член ради громадського контролю БЕБ про поведінку Трухіна після ДТП
20:07
АЕС
Україна забезпечена паливом для атомних електростанцій на півтора року, – експерт
19:59
Андрій Лунін
У Луніна з'явився шанс ще раз зіграти за "Реал" у цьому сезоні
19:59
Під офісом телеканалу "НАШ" у Києві пройшла акція протесту: активісти вимагали введення санкцій та його закриття
19:42
МВФ
МВФ підтримає країни, на які негативно вплине можливе відключення РФ від SWIFT
19:34
"Динамо" - "Реал Мурсія"
"Динамо" відіграло два голи та здобуло вольову перемогу у матчі з сербами на других зборах
19:31
Ексклюзив
Партія "Слуга Народу" за 2 роки в Раді не продемонструвала готовність реально очищатися, - Совсун про скандали з депутатами
19:13
росія хакер
У США вважають, що Росія може використовувати кібератаки як частину плану з дестабілізації та вторгнення в Україну
19:00
ЛНР
Хотів побачити дружину та дітей: СБУ затримала гранатометника "ЛНР", який втік на підконтрольну Україні територію
18:59
Усман Дембеле
Вклали багато грошей, але тепер ми розчаровані, - президент "Барселони" відкрито розкритикував чемпіона світу, якого женуть з клубу
18:55
На Кіровоградщині внаслідок пожежі у багатоповерхівці загинула одна людина, ще троє постраждало
18:40
Матео Касьєрра
"Динамо" знайшло в Росії нового форварда для Луческу, - ЗМІ
18:39
Придбав амфетамін і канабіс, щоб збувати в місті: в Одесі поліція затримала 21-річного молодика
18:38
Танення льодовикового щита Гренландії за 20 років підвищило рівень світового океану на 1,2 сантиметра
18:31
Українські євреї
Українські євреї закликали Німеччину до більш рішучих дій, спрямованих на опір агресії РФ
18:25
Сергій Квіт
МОН оголосило новий конкурс на посаду президента Могилянки, переможець виборів Квіт планує звернутися до суду
18:22
Сергій Кузьміних
НАБУ опублікувало запис розмови нардепа-"слуги" Кузьміних, підозрюваного в отриманні хабаря
18:18
Ексклюзив
Сергій Фурса
Зростання цін продовжиться, це проблема економіки світу на найближчі роки, - інвестбанкір Фурса
18:15
кіберполіція
Завдав понад 8 млн грн збитків: на Івано-Франківщині будуть судити державного реєстратора
17:58
Інфографіка
збірна України, футзал
Україна - Росія: де та коли дивитись півфінал Євро-2022 з футзалу
17:56
Швейцарія
Уряд Швейцарії скасував низку карантинних обмежень в країні: що дозволили
17:51
Українська антарктична експедиція збільшила склад через кліматичні зміни
17:40
Ексклюзив
Денис Монастирський
ДТП з Трухіним: Рада може не підтримати можливу відставку Монастирського, адже колектив "слуг" боїться втратити владу, - політексперт
17:32
Окупант сепар
Окупанти двічі порушили "тишу" на Донбасі: обстріляли з безпілотника пункт пропуску "Гнутове" й позиції ООС поблизу Талаківки
17:25
пункт масової вакцинації
Уряд ухвалив план COVID-вакцинації на 2022 рік
17:25
Інфографіка
Олімпіада-2022
Олімпіада-2022: Повний розклад зимових Ігор у Пекіні
17:22
борщівська вишивка
Вишивка та кераміка: в Україні з’явиться електронний реєстр народних художніх промислів
17:15
Tesla авто
У США Tesla відкликає 54 тис. авто для зміни налаштувань автопілота
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV