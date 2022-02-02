Військове розгортання РФ біля українського кордону та в окупованому Криму: супутники Maxar показали нові знімки російської техніки

Про це повідомляють CNN та кореспондент BuzzFeed News Крістофер Міллер.

Як передає видання, Maxar та інші постачальники супутникових знімків заявили, що за останні кілька місяців відбулося збільшення існуючих російських військових полігонів і гарнізонів приблизно в 250 км від українського кордону.

"Практично у кожному таборі в Білорусі, Криму та в західній частині Росії були помічені військові намети та укриття. Це свідчить про те, що підрозділи тепер укомплектовані особовим складом, а також про підвищення загальної боєготовності", - йдеться у повідомленні.



Журналіст Міллер зазначає, що на знімках видно полігони у Білорусі поруч із українським та польським кордоном, а також у центрі країни. Зокрема, на одному з них видно російські ракетні комплекси "Іскандер".

Нагадаємо, 20 січня супутники Maxar зробили знімки скупчення російських військ біля кордонів України на полігонах у Клімовому, Єльні, Клинцях і Погоновому.

На наступних знімках видно ще один полігон у Білорусі, а також російські війська та техніку в окупованому Новоозерному, що в Криму.Ще кілька знімків над окупованим півостровом датуються 31 січня та 1 лютого.Наступні знімки показують скупчення техніки на Заході Росії, їх супутники зробили 19, 26 та 28 січня.