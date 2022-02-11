Росія повідомила про скасування блокади Чорного і Азовського морів, українська сторона підтвердила
Росія повідомила про скасування блокади Чорного та Азовського морів, українська сторона підтвердила це повідомлення
Про це повідомили у Держприкордонслужбі на запит "РБК-Україна".
Видання запитало, чи очікується скасування Росією перекриття районів Чорного та Азовського морів.
"Так. Ми отримали підтвердження", - відповіли у ДПСУ.
- Нагадаємо, 10 лютого шість великих десантних кораблів Північного та Балтійського флотів РФ завершили перехід до окупованого Севастополя.
- МЗС України висловило протест через рішення РФ блокувати судноплавство в частині акваторії Чорного та Азовського морів і Керченської протоки. У Збройних силах України вважають, що Росія зловжила міжнародним правом і ці дії є черговою загрозою суверенітету України.
- Міністр оборони України Олексій Резніков назвав блокування Росією частини акваторії Чорного та Азовського морів і Керченської протоки під приводом проведення військово-морських навчань "повзучою окупацією моря". Міністр закликав партнерські країни закрити порти для кораблів РФ.
- Адміністрація морських портів України заявила, що військові навчання РФ заблокують морські шляхи до українських портів.
- США назвали блокаду Росією Чорного і Азовського морів обмеженням суверенітету України.
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