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Росія повідомила про скасування блокади Чорного і Азовського морів, українська сторона підтвердила

11 лютого, 2022 п'ятниця
11:38
війна з Росією

Росія повідомила про скасування блокади Чорного та Азовського морів, українська сторона підтвердила це повідомлення

Про це повідомили у Держприкордонслужбі на запит "РБК-Україна".

Видання запитало, чи очікується скасування Росією перекриття районів Чорного та Азовського морів.

"Так. Ми отримали підтвердження", - відповіли у ДПСУ.

  • Нагадаємо, 10 лютого шість великих десантних кораблів Північного та Балтійського флотів РФ завершили перехід до окупованого Севастополя. 
  • МЗС України висловило протест через рішення РФ блокувати судноплавство в частині акваторії Чорного та Азовського морів і Керченської протоки. У Збройних силах України вважають, що Росія зловжила міжнародним правом і ці дії є черговою загрозою суверенітету України.
  • Міністр оборони України Олексій Резніков назвав блокування Росією частини акваторії Чорного та Азовського морів і Керченської протоки під приводом проведення військово-морських навчань "повзучою окупацією моря". Міністр закликав партнерські країни закрити порти для кораблів РФ.
  • Адміністрація морських портів України заявила, що військові навчання РФ заблокують морські шляхи до українських портів.
  • США назвали блокаду Росією Чорного і Азовського морів обмеженням суверенітету України.

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