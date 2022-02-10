"Економічна війна триває": США назвали блокаду Росією Чорного і Азовського морів обмеженням суверенітету України
США назвали блокаду Росією Чорного і Азовського морів економічною війною проти України та обмеженням українського суверенітету
Про це повідомляє у Twitter посольство США в Україні.
"Російська економічна війна проти України триває. Під приводом військових навчань Росія обмежує морський суверенітет України, обмежує свободу судноплавства в Чорному та Азовському морях та перешкоджає морським перевезенням, необхідним для економіки України", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, 10 лютого шість великих десантних кораблів Північного та Балтійського флотів РФ завершили перехід до окупованого Севастополя.
- МЗС України висловило протест через рішення РФ блокувати судноплавство в частині акваторії Чорного та Азовського морів і Керченської протоки. У Збройних Силах України вважають, що Росія зловжила міжнародним правом і ці дії є черговою загрозою суверенітету України.
- Міністр оборони України Олексій Резніков назвав блокування Росією частини акваторії Чорного та Азовського морів і Керченської протоки під приводом проведення військово-морських навчань "повзучою окупацією моря". Міністр закликав партнерські країни закрити порти для кораблів РФ.
- Адміністрація морських портів України заявила, що військові навчання РФ заблокують морські шляхи до українських портів.
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