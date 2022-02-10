Україна має звернутися до США і Британії, щоб вони ввели кораблі і забезпечили судноплавство, - екснардеп Бондарчук про блокаду морів Росією

Про це він заявив у ефірі "Змістовно" на Еспресо.TV.



"Україна на сьогодні не має засобів, щоб розблокувати цю морську блокаду. Ми, по-суті, не маємо флоту, Росія стягнула безпрецендентну кількість військових кораблів. Сьогодні вона має близько 10 десантних кораблів, що показує її готовність до морського десанту на будь-яких ділянках морського кордону", - сказав Бондарчук.



Він додав, щоб зняти цю блокаду - треба мати військово-морський флот.



"В цій ситуації Україна має звернутися до наших гарантів територіальної цілісності по Будапештському меморандуму, США і Британія, які мають потужний флот, щоб вони ввели свої кораблі для розблокування блокади і забезпечення судноплавства. Нам треба допомога наших союзників та, звичайно, треба розбудовувати флот, треба виконувати Державне оборонне замовлення по постачанню в українські війська протикорабельних ракетних комплексів "Нептун". Чим більше ми матимемо таких засобів, тим буде менше можливість агресії РФ з моря", - підсумував екснардеп.

10 лютого шість великих десантних кораблів Північного та Балтійського флотів РФ завершили перехід до окупованого Севастополя.

МЗС України висловило протест через рішення РФ блокувати судноплавство в частині акваторії Чорного та Азовського морів і Керченської протоки. У Збройних Силах України вважають, що Росія зловжила міжнародним правом і ці дії є черговою загрозою суверенітету України.

Міністр оборони України Олексій Резніков назвав це "повзучою окупацією" та закликав партнерські країни закрити порти для кораблів РФ.