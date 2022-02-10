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Головна війна з Росією Україна має звернутися до США і Британії, щоб вони ввели кораблі і забезпечили судноплавство, - екснардеп Бондарчук про блокаду морів Росією
Ексклюзив

Україна має звернутися до США і Британії, щоб вони ввели кораблі і забезпечили судноплавство, - екснардеп Бондарчук про блокаду морів Росією

10 лютого, 2022 четвер
18:10
війна з Росією росія флот

Колишній народний депутат Олег Бондарчук вважає, що Україна не здатна самостійно припинити часткову блокаду Азовського та Чорного морів з боку РФ

Про це він заявив у ефірі "Змістовно" на Еспресо.TV.

"Україна на сьогодні не має засобів, щоб розблокувати цю морську блокаду. Ми, по-суті, не маємо флоту, Росія стягнула безпрецендентну кількість військових кораблів. Сьогодні вона має близько 10 десантних кораблів, що показує її готовність до морського десанту на будь-яких ділянках морського кордону", - сказав Бондарчук.

Він додав, щоб зняти цю блокаду - треба мати військово-морський флот.

"В цій ситуації Україна має звернутися до наших гарантів територіальної цілісності по Будапештському меморандуму, США і Британія, які мають  потужний флот, щоб вони ввели свої кораблі для розблокування блокади і забезпечення судноплавства. Нам треба допомога наших союзників та, звичайно, треба розбудовувати флот, треба виконувати Державне оборонне замовлення по постачанню в українські війська протикорабельних ракетних комплексів "Нептун". Чим більше ми матимемо таких засобів, тим буде менше можливість агресії РФ з моря", - підсумував екснардеп.

  • 10 лютого шість великих десантних кораблів Північного та Балтійського флотів РФ завершили перехід до окупованого Севастополя. 
  • МЗС України висловило протест через рішення РФ блокувати судноплавство в частині акваторії Чорного та Азовського морів і Керченської протоки. У Збройних Силах України вважають, що Росія зловжила міжнародним правом і ці дії є черговою загрозою суверенітету України. 
  • Міністр оборони України Олексій Резніков назвав це "повзучою окупацією" та закликав партнерські країни закрити порти для кораблів РФ.

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флот
США
блокада Азовського моря
Велика Британiя
змістовно
Олег Бондарчук
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