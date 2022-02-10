АМПУ: військові навчання РФ заблокують морські шляхи до українських портів

Про це АМПУ повідомила у Facebook.



У відомстві зазначили, що через блокування РФ ділянок Азовського моря рух торгових суден до українських портів буде повністю заблокований, тому що Росія перекрила Керченську протоку.



У Чорному морі рух суден буде значно обмежено, оскільки заблокуються рекомендовані маршрути для більшості торгових суден і буде можливий лише в обхід ділянок проведення навчань Росією.



Деякі судна через осадку можуть бути обмежені в руху вздовж узбережжя.



АМПУ опрацьовує всі деталі обмеження для суден і згодом надасть додаткові роз'яснення.



Нагадаємо, 10 лютого шість великих десантних кораблів Північного та Балтійського флотів РФ завершили перехід до окупованого Севастополя.

МЗС України висловило протест через рішення РФ блокувати судноплавство в частині акваторії Чорного та Азовського морів і Керченської протоки. У Збройних Силах України вважають, що Росія зловжила міжнародним правом і ці дії є черговою загрозою суверенітету України.

Міністр оборони України Олексій Резніков назвав блокування Росією частини акваторії Чорного та Азовського морів і Керченської протоки під приводом проведення військово-морських навчань "повзучою окупацією моря".