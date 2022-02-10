АМПУ: військові навчання РФ заблокують морські шляхи до українських портів
Адміністрація морських портів зазначила, що блокування ділянок Чорного та Азовського морів Росією через "планові артилерійські навчання" перекриють морські шляхи до українських портів
Про це АМПУ повідомила у Facebook.
У відомстві зазначили, що через блокування РФ ділянок Азовського моря рух торгових суден до українських портів буде повністю заблокований, тому що Росія перекрила Керченську протоку.
У Чорному морі рух суден буде значно обмежено, оскільки заблокуються рекомендовані маршрути для більшості торгових суден і буде можливий лише в обхід ділянок проведення навчань Росією.
Деякі судна через осадку можуть бути обмежені в руху вздовж узбережжя.
АМПУ опрацьовує всі деталі обмеження для суден і згодом надасть додаткові роз'яснення.
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- Міністр оборони України Олексій Резніков назвав блокування Росією частини акваторії Чорного та Азовського морів і Керченської протоки під приводом проведення військово-морських навчань "повзучою окупацією моря".
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