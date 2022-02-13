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Головна війна з Росією Зеленський запросив Байдена відвідати Україну "в найближчі дні"

Зеленський запросив Байдена відвідати Україну "в найближчі дні"

13 лютого, 2022 неділя
22:25
війна з Росією

Під час телефонної розмови між українським та американським главами держав Володимиром Зеленським і Джо Байденом, що мала місце ввечері 13 лютого 2022 року, президент України запросив свого колегу відвідати Україну з візитом. І якнайшвидше

На думку Зеленського це зможе знизити рівень загрози нового російського збройного вторгнення та вберегти суверенітет України. Про це йдеться у повідомленні Офісу президента, передає Еспресо.TV.

"Переконаний, що ваш приїзд до Києва в найближчі дні, що є вирішальними для стабілізації ситуації, буде потужним сигналом та сприятиме деескалації", - підкреслив президент України.

Зеленський також подякував Байдену за всебічну підтримку з боку американської держави і народу.

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Окрім того, сторони обговорили важливі поточні питання двосторонньої співпраці в галузі оборони, економіки та енергетики. Йшлося під час розмови Зеленського з Байденом й про останню ситуацію на кордонах України та про ступінь готовності до захисту від агресора.

"Зупинимо будь-яку ескалацію в бік України. Столиця України, Київ, інші міста нашої держави - Харків і Львів, Дніпро й Одеса - у безпеці та під надійним захистом", - сказав Байдену Зеленський.

Окремо президент України, як наголошується, звернув увагу на необхідність членства України в НАТО, що буде надійною запорукою безпеки.



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Володимир Зеленський
візит до Києва
Джо Байден
візит
телефонна розмова
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