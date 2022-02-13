Зеленський запросив Байдена відвідати Україну "в найближчі дні"
Під час телефонної розмови між українським та американським главами держав Володимиром Зеленським і Джо Байденом, що мала місце ввечері 13 лютого 2022 року, президент України запросив свого колегу відвідати Україну з візитом. І якнайшвидше
На думку Зеленського це зможе знизити рівень загрози нового російського збройного вторгнення та вберегти суверенітет України. Про це йдеться у повідомленні Офісу президента, передає Еспресо.TV.
"Переконаний, що ваш приїзд до Києва в найближчі дні, що є вирішальними для стабілізації ситуації, буде потужним сигналом та сприятиме деескалації", - підкреслив президент України.
Зеленський також подякував Байдену за всебічну підтримку з боку американської держави і народу.
Читайте і дивіться також: Андрій Яніцький. Російська інформаційна війна має колосальний негативний вплив на Україну, - ректор Американського університету в Києві. Ексклюзив "Еспресо"
Окрім того, сторони обговорили важливі поточні питання двосторонньої співпраці в галузі оборони, економіки та енергетики. Йшлося під час розмови Зеленського з Байденом й про останню ситуацію на кордонах України та про ступінь готовності до захисту від агресора.
"Зупинимо будь-яку ескалацію в бік України. Столиця України, Київ, інші міста нашої держави - Харків і Львів, Дніпро й Одеса - у безпеці та під надійним захистом", - сказав Байдену Зеленський.
Окремо президент України, як наголошується, звернув увагу на необхідність членства України в НАТО, що буде надійною запорукою безпеки.
- Перед цим Білий дім оприлюднив свою версію змісту розмови між обома президентами.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.91
Купівля 27.91Продаж 28.31
-
EUR
Купівля 31.74Продаж 32.31
- Актуальне
- Важливе