Міністри G7 попередили про економічні санкції проти РФ у разі нового вторгнення в Україну

Про це йдеться в заяві, поширеній у понеділок, 14 лютого.



"Триваюче нарощування російської військової могутності біля кордонів України викликає серйозне занепокоєння. Ми, міністри фінансів G7, підкреслюємо нашу готовність діяти швидко і рішуче для підтримки української економіки, а також підтримуємо зусилля з термінового визначення дипломатичного шляху до деескалації", - зазначили міністри фінансів.



Також повідомляється, що "будь-яка подальша воєнна агресія з боку Росії проти України буде зустрінута швидкою, скоординованою і потужною відповіддю".



За їхньою заявою, країни "Групи семи" продовжують ретельно стежити за ситуацією і готові "скоординовано" надати подальшу економічну та фінансову підтримку Україні.



"Ми готові колективно запровадити економічні та фінансові санкції, які матимуть масштабні та негайні наслідки для російської економіки", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, що у грудні 2021 року міністри закордонних справ країн G7 у спільному комюніке попередили Росію про важкі наслідки військової агресії проти України.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb