Міністри G7 попередили про економічні санкції проти РФ у разі нового вторгнення в Україну
Міністри фінансів країн "Групи семи" попередили Росію про серйозні наслідки в разі "подальшої військової агресії проти України"
Про це йдеться в заяві, поширеній у понеділок, 14 лютого.
"Триваюче нарощування російської військової могутності біля кордонів України викликає серйозне занепокоєння. Ми, міністри фінансів G7, підкреслюємо нашу готовність діяти швидко і рішуче для підтримки української економіки, а також підтримуємо зусилля з термінового визначення дипломатичного шляху до деескалації", - зазначили міністри фінансів.
Також повідомляється, що "будь-яка подальша воєнна агресія з боку Росії проти України буде зустрінута швидкою, скоординованою і потужною відповіддю".
За їхньою заявою, країни "Групи семи" продовжують ретельно стежити за ситуацією і готові "скоординовано" надати подальшу економічну та фінансову підтримку Україні.
"Ми готові колективно запровадити економічні та фінансові санкції, які матимуть масштабні та негайні наслідки для російської економіки", - йдеться у заяві.
- Нагадаємо, що у грудні 2021 року міністри закордонних справ країн G7 у спільному комюніке попередили Росію про важкі наслідки військової агресії проти України.
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