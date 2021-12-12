Велика сімка офіційно попередила Росію про високу ціну нападу на Україну
Міністри закордонних справ країн G7 у спільному комюніке попередили Росію про важкі наслідки військової агресії проти України
Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ G7 за результатами зустрічі в Ліверпулі, повідомляє МЗС Німеччини.
"Ми, міністри закордонних справ країн G7 - Німеччини, Франції, Італії, Японії, Канади, Великої Британії, США – та верховний представник ЄС, єдині в нашому засудженні військового нарощування Росії та її агресивної риторики щодо України" - йдеться у заяві.
Міністри закликали Росію до деескалації ситуації, продовження дипломатичних зусиль і виконання своїх міжнародних зобов’язань щодо прозорості військової діяльності.
Глави МЗС підтвердили підтримку зусиль Франції та Німеччини у "нормандському форматі" щодо повного виконання Мінських домовленостей.
"Будь-яке застосування сили з метою зміни кордонів суворо заборонено міжнародним правом. Росія повинна усвідомлювати, що подальша військова агресія проти України призведе до масштабних наслідків і матиме високу ціну", - наголосили у заяві..
- Нагадаємо, 11 грудня держави-члени "великої сімки" закликали Росію та Україну повернутися за стіл переговорів у "нормандському форматі".
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