Велика сімка офіційно попередила Росію про високу ціну нападу на Україну

Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ G7 за результатами зустрічі в Ліверпулі, повідомляє МЗС Німеччини.

"Ми, міністри закордонних справ країн G7 - Німеччини, Франції, Італії, Японії, Канади, Великої Британії, США – та верховний представник ЄС, єдині в нашому засудженні військового нарощування Росії та її агресивної риторики щодо України" - йдеться у заяві.

Міністри закликали Росію до деескалації ситуації, продовження дипломатичних зусиль і виконання своїх міжнародних зобов’язань щодо прозорості військової діяльності.

Глави МЗС підтвердили підтримку зусиль Франції та Німеччини у "нормандському форматі" щодо повного виконання Мінських домовленостей.

"Будь-яке застосування сили з метою зміни кордонів суворо заборонено міжнародним правом. Росія повинна усвідомлювати, що подальша військова агресія проти України призведе до масштабних наслідків і матиме високу ціну", - наголосили у заяві..