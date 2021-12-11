Країни G7 закликали Україну та Росію повернутися за стіл переговорів у "нормандському форматі"

Про це заявила новий міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок після зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн G7 у Ліверпулі (Велика Британія) у суботу, 11 грудня, повідомляє DW.

Бербок вказала на можливість зустрічі у "нормандському форматі" за участю Росії, України, Франції та Німеччини.

"Запрошення на цю зустріч вже кілька тижнів, кілька місяців лежить на столі", - сказала Бербок.

Іншим каналом взаємодії вона назвала Раду Росія - НАТО.

За словами Бербок, переговори мають призвести до зниження напруженості на російсько-українському кордоні.

При цьому, глава МЗС Німеччини наголосила, що країни "великої сімки" сходяться на думці, що в Європі не може бути зміни кордонів.

"Всі члени G7 дотримуються чіткої спільної позиції, згідно з якою перетин цієї лінії матиме величезні політичні та економічні наслідки", - сказала Бербок.