Країни G7 закликали Україну та Росію повернутися за стіл переговорів у "нормандському форматі"
Держави-члени "великої сімки" закликали Росію та Україну повернутися за стіл переговорів у "нормандському форматі"
Про це заявила новий міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок після зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн G7 у Ліверпулі (Велика Британія) у суботу, 11 грудня, повідомляє DW.
Бербок вказала на можливість зустрічі у "нормандському форматі" за участю Росії, України, Франції та Німеччини.
"Запрошення на цю зустріч вже кілька тижнів, кілька місяців лежить на столі", - сказала Бербок.
Іншим каналом взаємодії вона назвала Раду Росія - НАТО.
За словами Бербок, переговори мають призвести до зниження напруженості на російсько-українському кордоні.
При цьому, глава МЗС Німеччини наголосила, що країни "великої сімки" сходяться на думці, що в Європі не може бути зміни кордонів.
"Всі члени G7 дотримуються чіткої спільної позиції, згідно з якою перетин цієї лінії матиме величезні політичні та економічні наслідки", - сказала Бербок.
- Нагадаємо, 11 грудня державний секретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі з новою очільницею МЗС Німеччини Анналеною Бербок обговорив загрозу російської агресії проти України
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