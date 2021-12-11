Блінкен присвятив першу зустріч з главою МЗС Німеччини Бербок загрозі вторгнення РФ до України
Державний секретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі з новою очільницею МЗС Німеччини Анналеною Бербок обговорив загрозу російської агресії проти України
Про це повідомив речник Державного департаменту США Нед Прайс у twitter.
За його словами, під час переговорів на полях зустрічі глав МЗС країн G7, Держсекретар США Ентоні Блінкен та глава МЗС Німеччини Анналена Бербок на зустрічі у Ліверпулі обговорили питання, пов'язані з "агресією" Росії проти України.
"Сьогодні держсекретар Блінкен зустрівся з міністром Анналеною Бербок на полях зустрічі G7, щоб обговорити агресію Росії проти України, співпрацю з питань клімату та пріоритети президентства Німеччини у "великій сімці", - написав Прайс.
Сам Блінкен після зустрічі з німецьким колегою повідомив, що з нетерпінням чекає можливості тісно співпрацювати у боротьбі з кліматичною кризою, пандемією COVID-19 та викликами демократії та прав людини.
На 11-12 грудня у Ліверпулі заплановано зустріч голів зовнішньополітичних відомств країн G7.
- Нагадаємо, 10 грудня новий канцлер Німеччини Олаф Шольц під час першої розмови з президентом США Джо Байденом обговорив питання концентрації російських військ на українському кордоні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.85
Купівля 26.85Продаж 27.13
-
EUR
Купівля 30.24Продаж 30.68
- Актуальне
- Важливе