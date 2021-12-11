Блінкен присвятив першу зустріч з главою МЗС Німеччини Бербок загрозі вторгнення РФ до України

Про це повідомив речник Державного департаменту США Нед Прайс у twitter.

За його словами, під час переговорів на полях зустрічі глав МЗС країн G7, Держсекретар США Ентоні Блінкен та глава МЗС Німеччини Анналена Бербок на зустрічі у Ліверпулі обговорили питання, пов'язані з "агресією" Росії проти України.

"Сьогодні держсекретар Блінкен зустрівся з міністром Анналеною Бербок на полях зустрічі G7, щоб обговорити агресію Росії проти України, співпрацю з питань клімату та пріоритети президентства Німеччини у "великій сімці", - написав Прайс.

Сам Блінкен після зустрічі з німецьким колегою повідомив, що з нетерпінням чекає можливості тісно співпрацювати у боротьбі з кліматичною кризою, пандемією COVID-19 та викликами демократії та прав людини.

На 11-12 грудня у Ліверпулі заплановано зустріч голів зовнішньополітичних відомств країн G7.

