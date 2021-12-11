Канцлер ФРН Шольц обговорив з Байденом загрозу російської агресії проти України
Новий канцлер Німеччини Олаф Шольц під час першої розмови з президентом США Джо Байденом обговорив питання концентрації російських військ на українському кордоні
Про це повідомляє DW.
У Білому домі заявили, що президент Байден обговорив з Шольцом проблему концентрації російських військ поблизу кордону України.
Президент США привітав Шольца з призначенням на посаду канцлера. Лідери двох країн підтвердили тісні зв'язки між Німеччиною та США. Шольц і Байден зійшлися на думці, що трансатлантична дружба є неодмінною умовою для подолання поточних та майбутніх викликів.
Крім того, Шольц та Байден домовилися продовжити спільну роботу з усього спектру глобальних проблем, включаючи боротьбу з пандемією COVID-19 та протидію зміні клімату.
- Нагадаємо, 10 грудня Олаф Шольц заявив, що захист суверенітету України є найнагальнішим питанням у Європі.
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