Канцлер ФРН Шольц назвав безпеку України "найбільшим завданням"
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що захист суверенітету України є найнагальнішим питанням у Європі
Про це він заявив у Брюсселі, передає Укрінформ.
"Найважливішою темою сьогодні є те, як ми можемо зберегти безпеку України", - повідомив Щольц.
Він підкреслив важливість недоторканності кордонів та недопущення агресії.
"Наше найбільше завдання сьогодні - наполегливо працювати над тим, аби Україна була в безпеці, й ніхто цю безпеку не порушив… Загроза суверенітету України – це те, чого ми не будемо толерувати", - заявив він.
- Нагадаємо, 3 грудня прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що вступ України до НАТО залежить від рішення країн Альянсу, а не від думки Кремля.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг попередив РФ про політичні та економічні наслідки у разі посилення військової агресії проти України та закликав до дипломатії. Він наголосив, що НАТО завжди готове до переговорів, однак Росія не використовує цю можливість.
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