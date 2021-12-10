Канцлер ФРН Шольц назвав безпеку України "найбільшим завданням"

Про це він заявив у Брюсселі, передає Укрінформ.



"Найважливішою темою сьогодні є те, як ми можемо зберегти безпеку України", - повідомив Щольц.



Він підкреслив важливість недоторканності кордонів та недопущення агресії.

"Наше найбільше завдання сьогодні - наполегливо працювати над тим, аби Україна була в безпеці, й ніхто цю безпеку не порушив… Загроза суверенітету України – це те, чого ми не будемо толерувати", - заявив він.

Нагадаємо, 3 грудня прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що вступ України до НАТО залежить від рішення країн Альянсу, а не від думки Кремля.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг попередив РФ про політичні та економічні наслідки у разі посилення військової агресії проти України та закликав до дипломатії. Він наголосив, що НАТО завжди готове до переговорів, однак Росія не використовує цю можливість.