Маю сумніви, що Путін розпочне війну проти України, - аналітик Джеймс Шерр

Про це Шерр сказав в етері програми "Вечір з Миколою Княжицьким" на телеканалі "Еспресо".

"Ризики, безумовно, дуже високі. Але говорити про те, що атака РФ на Україну неминуча стало б переоцінкою ситуації. Я вважаю, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну не є неминучим. Я маю сумніви, що це відбудеться. Ми всі прекрасно знаємо, що для Путіна війна та погрози є елементами політики. Його головна ціль - це залякування Заходу та України. Оскільки Путін хоче, щоб де-факто, а можливо й де-юре, Україна стала частиною сфер впливу Російської Федерації", - вважає аналітик.

На думку Шерра, саме за такого сценарію розширення НАТО буде припинено. Він також зауважив, що Путін також намагається розколоти союзників у питанні України, оскільки тоді українська держава не матиме такої підтримки Заходу.

"Хоча на сьогодні Україна й отримує від Заходу тотальну підтримку, я вважаю, що допускають багато помилок в політиці протидії режиму Путіна. Наприклад, адміністрація президента США повинна була б бути більш послідовною в політиці стримування агресії Путіна. Кремль зараз слабкий та некомпетентний. Цим потрібно скористатись. І, на мою думку, протягом останніх тижнів політика адміністрації президента Джо Байдена стала більш продуктивною та професійною. Така політика допомогла укріпити позицію України на тлі загострення російсько-української війни", - додав експерт.

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