Планували підривати Генштаб ЗСУ та Міноборони дронами: СБУ затримала диверсантів ФСБ

Про це інформує пресслужба.

"Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала у Києві «розконсервовану» агентурно-бойову групу ФСБ. До її складу входило троє осіб, які готували серію потужних вибухів на українських об’єктах військового управління. Серед пріоритетних "цілей" агресора були підрозділи Генерального штабу ЗСУ та Міністерства оборони України, а також їхні запасні командні пункти", - йдеться в заяві.

Виявлено, що ворожа група була створена ще у 2018 році професійним співробітником 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ. До неї входило троє осіб (мешканці Києва та Чернігова), які після вербування були поставлені у режим "очікування" до початку повномасштабного наступу РФ.

Кожен з членів групи мав свою роль у так званій діяльності. Один з них, за версією слідства, виробляв саморобні вибухові пристрої, інший – займався перетворенням "цивільних" безпілотних літальних апаратів в бойових дронах.

Майстерні для виробництва вибухових речовин та "модернізації" БпЛА були облаштовані у їхніх домівках. Ще одна учасниця ворожої групи – безпосередньо керувала дронами. Для отримання необхідних навичок у березні цього року на Київщині жінка пройшла курси з підготовки операторів.

Повідомляється, що для здійснення диверсій фігуранти хотіли використати до 10 дронів, якими вони оснастили саморобними вибуховими пристроями. Навесні цього року фігуранти розпочали відстежування місць базування підрозділів Сил оборони на території столиці. Проте їхні плани розкрили правоохоронці.

Фото: СБУ

Їм повідомлено про підозру. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 15 років ув'язнення.

Застереження: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа визнана невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вина не буде доведено в законному порядку і встановлено позовним вироком суду.