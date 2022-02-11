Планували замовне вбивство: на Прикарпатті судитимуть нацгвардійця та громадянина Білорусі
В Івано-Франківській області судитимуть інструктора з бойової підготовки Нацгвардії та громадянина Білорусі, які планували замовне вбивство представника місцевого забудовника
Про це повідомляє пресцентр ДБР.
Улітку 2021 року інструктор з бойової підготовки Нацгвардії разом із громадянином Білорусі отримали замовлення на вбивство представника однієї з фінансово-промислових груп Івано-Франківщини.
Вони підготували засоби конфіденційного зв’язку, технічні пристрої для моніторингу руху транспорту, автомобіль, зброю та боєприпаси. Зловмисники стежили за жертвою, вивчали його спосіб життя та щоденні маршрути, щоб визначити найбільш сприятливі для вчинення злочину місце й час.
Убити представника забудовника чоловіки не встигли, тому що за кілька днів до злочину їх викрили правоохоронці.
Нацгвардійця та білоруса обвинувачують у підготовці до вбивства, вчиненого на замовлення за попередньою змовою групою осіб, та у придбанні, носінні та зберіганні вогнепальної зброї без дозволу (ч. 1 ст. 14, п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України). Їм загрожує до 15 років ув'язнення.
Також триває слідство щодо замовника.
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