Планують задіяти на Запорізькому напрямку: партизани "Атеш" зафіксували переміщення техніки РФ у Бердянську

Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар "Атеш".

"Атеш" стежить за переміщенням військової техніки в Бердянську. Наші агенти зі складу ЗС РФ спільно з Бердянською партизанською армією регулярно проводять диверсії та спостереження за рашистами", - йдеться у повідомленні.

За інформацією партизанського руху, техніка, яку переміщують росіяни призначена для застосування на Запорізькому напрямку. Там окупанти зазнають значних втрат.