Планують задіяти на Запорізькому напрямку: партизани "Атеш" зафіксували переміщення техніки РФ у Бердянську
Партизани руху "Атеш" зафіксували переміщення російської військової техніки у тимчасово окупованому Бердянську: росіяни планують задіяти її на Запорізькому напрямку
Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар "Атеш".
"Атеш" стежить за переміщенням військової техніки в Бердянську. Наші агенти зі складу ЗС РФ спільно з Бердянською партизанською армією регулярно проводять диверсії та спостереження за рашистами", - йдеться у повідомленні.
За інформацією партизанського руху, техніка, яку переміщують росіяни призначена для застосування на Запорізькому напрямку. Там окупанти зазнають значних втрат.
- Раніше рух "Атеш" зафіксував, що російська армія активно перекидає техніку та війська з Луганська на Куп'янський напрямок для проведення наступальних операцій.
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