Окупанти перекидають техніку з Луганська для наступу на Куп'янському напрямку - рух Атеш

Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар "Атеш".

"Наші агенти ведуть систематичне спостереження за окупантами в Луганську. Ми відзначаємо активне переміщення техніки та особового складу Росії для наступу на Куп'янському напрямку", - йдеться у повідомленні.

В "Атеш" додають, що вживають усі можливі дії, "щоб окупанти не доїхали до лінії фронту".

Зокрема, партизани повідомляють, що активно діють та продовжують проводити у Луганську успішні диверсії, метою яких є пошкодження та ліквідація російської техніки та обладнання.

За минулий тиждень партизани руху "Атеш" ліквідували 3 вантажівки "Урал", 2 автоцистерни, 3 автобуси, які вже "не зможуть більше бути використані за призначенням".