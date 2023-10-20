Окупанти перекидають техніку з Луганська для наступу на Куп'янському напрямку - рух Атеш
Російська армія активно перекидає техніку та війська з Луганська на Куп'янський напрямок для проведення наступальних операцій
Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар "Атеш".
"Наші агенти ведуть систематичне спостереження за окупантами в Луганську. Ми відзначаємо активне переміщення техніки та особового складу Росії для наступу на Куп'янському напрямку", - йдеться у повідомленні.
В "Атеш" додають, що вживають усі можливі дії, "щоб окупанти не доїхали до лінії фронту".
Зокрема, партизани повідомляють, що активно діють та продовжують проводити у Луганську успішні диверсії, метою яких є пошкодження та ліквідація російської техніки та обладнання.
За минулий тиждень партизани руху "Атеш" ліквідували 3 вантажівки "Урал", 2 автоцистерни, 3 автобуси, які вже "не зможуть більше бути використані за призначенням".
- 19 жовтня Залужний провів роботу на Купʼянському напрямку, де окупанти продовжують наступальні дії.
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