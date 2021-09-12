Пластуни Кривого Рогу відкрили новий сезон

У ході проспектом Поштовим взяли участь більше сотні пластунів і пластунок, передає Еспресо.TV.



Після ходи вони зібралися на площі біля пам'ятника Святому Миколаю на вулиці Церковній. Спочатку пластуни зачитали молитву, а потім хорунжі винесли український прапор.



Історія Пласту, що з’явився як аналог скаутського руху, у Кривому Розі розпочалася у грудні 1991 року. Саме 12-15 грудня 1991 року створили перший юнацький гурток "Терновий Цвіт", до якого увійшли юнаки Роман Бєляков, Віталій Марценовський, Олексій Желуденко, Євген Капран, Анатолій Катеринка, Дмитро Білоус, Платон Кузнєцов та інші, наводить подробиці місцевий інформаційний портал Перший Криворізький.



Гуртки проводили спільні мандрівки у Кривому Розі та за його межами. Потім на декілька років пластуни припинили діяльність.



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З 2016 року пошуками можливості створення нового осередку Пласту у Кривому Розі займалася вчителька початкових класів Тетяна Кузьменко. Вона хотіла, щоб її учні стали пластунами.



21 квітня 2017 року відбулися установчі збори станиці Кривий Ріг, і діяльність Пласту офіційно відновили. Наймолодшим учасникам криворізького пласту 6 років.



З 27 жовтня 2019 року головою станичної пластової старшини було обрано Наталю Сільтєєву.



Криворізькі пластуни запрошують долучатися до організації. Щоб зв'язатися з ними або дізнатись про криворізький Пласт більше, шукайте їх сайт або сторінку у фейсбуці "Пласт Кривий Ріг".





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