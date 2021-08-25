Плавець Коль приніс Україні срібло Паралімпіади-2020

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Коль виграв срібло на дистанції 100 м у плаванні на спині. Він подолав дистанцію за 2 хв 28,04 сек, переможцю Іяду Шалабі українець програв лише 0,3 сек.

Бронзу отримав італієць Франческо Баттелла.

Медаль Антона Коля стала для збірної України другою на Паралімпіаді у Токіо. Також 25 серпня бронзу виграла українка Євгенія Бреус у фехтування на шаблях.

Нагадаємо, 25 серпня Євгенія Бреус принесла Україні першу бронзову нагороду Паралімпійських ігор у Токіо.

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