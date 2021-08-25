Україна здобула першу медаль Паралімпіади-2020

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Євгенія Бреус здобула бронзу в фехтуванні на шаблі. У поєдинку за третє місце українка перемогла угорку Єву Андреа Гаймаші з Угорщини - 15:10.

Медаль Бреус стала для збірної України першою на Паралімпіаді-2020.

Нагадаємо, 24 серпня у Токіо відбулася церемонія відкриття Паралімпійських ігор-2020.

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