Україна здобула першу медаль Паралімпіади-2020
Фехтувальниця Євгенія Бреус принесла Україні першу бронзову нагороду Паралімпійських ігор у Токіо
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Євгенія Бреус здобула бронзу в фехтуванні на шаблі. У поєдинку за третє місце українка перемогла угорку Єву Андреа Гаймаші з Угорщини - 15:10.
Медаль Бреус стала для збірної України першою на Паралімпіаді-2020.
- Нагадаємо, 24 серпня у Токіо відбулася церемонія відкриття Паралімпійських ігор-2020.
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