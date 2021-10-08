Плавець Романчук заявив про амбітні плани на Олімпіаду-2024

Про це повідомляє Xsport.

Романчук також зізнався, що зараз не думає про Олімпіаду-2024, бо до неї ще три роки.

"Звичайно, у мене є мета виграти золото. Але як буде складатися життя далі - не знаю. Дуже багато стартів, дуже багато молодих спортсменів підростає. Я про Олімпіаду в Токіо почав думати за два місяці, а тут ще три роки до Парижа. Ще дуже рано про нього думати. До Парижа у мене досить відповідальних змагань. І вже після них буде Париж", - сказав плавець Михайло Романчук.



На Олімпіаді-2020 Михайло Романчук завоював срібло в запливі на 1500 метрів і завоював бронзу в плаванні на дистанції 800 метрів.

Нагадаємо, 1 серпня Михайло Романчук здобув срібну медаль на дистанції 1500 м вільним стилем на Олімпійських іграх у Токіо.

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