Плавець Романчук заявив про амбітні плани на Олімпіаду-2024
Дворазовий призер Олімпіади-2020 Михайло Романчук зізнався, що в нього є ціль виграти золото на Олімпійських іграх у Парижі
Про це повідомляє Xsport.
Романчук також зізнався, що зараз не думає про Олімпіаду-2024, бо до неї ще три роки.
"Звичайно, у мене є мета виграти золото. Але як буде складатися життя далі - не знаю. Дуже багато стартів, дуже багато молодих спортсменів підростає. Я про Олімпіаду в Токіо почав думати за два місяці, а тут ще три роки до Парижа. Ще дуже рано про нього думати. До Парижа у мене досить відповідальних змагань. І вже після них буде Париж", - сказав плавець Михайло Романчук.
На Олімпіаді-2020 Михайло Романчук завоював срібло в запливі на 1500 метрів і завоював бронзу в плаванні на дистанції 800 метрів.
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Нагадаємо, 1 серпня Михайло Романчук здобув срібну медаль на дистанції 1500 м вільним стилем на Олімпійських іграх у Токіо.
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