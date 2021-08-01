Романчук приніс Україні перше срібло Олімпіади-2020
Український плавець Михайло Романчук здобув срібну медаль на дистанції 1500 м вільним стилем на Олімпійських іграх у Токіо
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Романчук у фіналі подолав 1500 м за 14 хв 40,66 сек та фінішував другим. Золото здобув американець Роберт Фінке (14.39,65), бронза - у німця Флоріана Велброка (14.40,91).
Ще один українець - Сергій Фролов - посів восьме місце (15.04,26).
Срібло Михайла Романчука стало для збірної України першим на Олімпійських іграх у Токіо. Він також здобув у Японії бронзу на дистанції 800 м вільним стилем.
Також бронзові медалі Україні принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета на тенісистка Еліна Світоліна.
Олімпіада-2020
1 серпня
Чоловіки
1500 м, вільний стиль
1. Роберт Фінке (США) - 14.39,65
2. Михайло Романчук (Україна) - 14.40,66
3. Флоріан Велброк (Німеччина) - 14.40,91
8. Сергій Фролов (Україна) - 15.04,26
- Нагадаємо, 29 липня Михайло Романчук здобув бронзову нагороду Олімпійських ігор у Токіо на дистанції 800 м вільним стилем.
- Пізніше з'ясувалося, що Романчук приніс збірній Україну першу з 2004 року олімпійську медаль у плаванні.
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