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Романчук приніс Україні перше срібло Олімпіади-2020

1 серпня, 2021 неділя
07:10
Спорт Михайло Романчук

Український плавець Михайло Романчук здобув срібну медаль на дистанції 1500 м вільним стилем на Олімпійських іграх у Токіо

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Романчук у фіналі подолав 1500 м за 14 хв 40,66 сек та фінішував другим. Золото здобув американець Роберт Фінке (14.39,65), бронза - у німця Флоріана Велброка (14.40,91). 

Ще один українець - Сергій Фролов - посів восьме місце (15.04,26). 

Срібло Михайла Романчука стало для збірної України першим на Олімпійських іграх у Токіо. Він також здобув у Японії бронзу на дистанції 800 м вільним стилем. 

Також бронзові медалі Україні принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета на тенісистка Еліна Світоліна. 

Олімпіада-2020

1 серпня

Чоловіки

1500 м, вільний стиль

1. Роберт Фінке (США) - 14.39,65

2. Михайло Романчук (Україна) - 14.40,66

3. Флоріан Велброк (Німеччина) - 14.40,91

8. Сергій Фролов (Україна) - 15.04,26

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