Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"



"Зараз росіяни дуже бережуть військову техніку. Про це говорять всі, хто зараз боронить нашу країну на Сході. Таку ж ситуацію ми спостерігаємо і тут, на Півдні. Росіяни відтягнули свою техніку від лінії фронту і використовують піхоту. Я думаю, що це повʼязано з майбутніми планами Росії щодо наступальних дій", - розповів Костенко.



Полковник СБУ наголосив, що росіяни продовжують готуватись до великого наступу на територію України



"Очевидно, що росіяни щось планують та накопичують сили, щоб проводити наступальні дії. Вони розуміють, що поки не змогли організувати повторний широкомасштабний наступ, їм потрібен ресурс для ведення бойових дій. Оскільки, якщо вони будуть кидати техніку на невеликих ділянках фронту, то вже для більш потужного наступу ресурсів не залишиться", - додав він.



За початку повномасштабного вторгнення в Україну, росіяни втратили 149 240 осіб загиблими та 3388 танків