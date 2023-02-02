По всій території України 3 лютого прогнозують мокрий сніг і дощ: погода від Наталки Діденко
Синоптик Наталка Діденко прогнозує 3 лютого по всій території України мокрий сніг і дощ, повітря буде відносно теплим
Про це інформує Наталка Діденко.
П'ятниця в Україні буде вологою і ще порівняно теплою.
Мокрий сніг та сніг випадатиме практично повсюди, але в різні періоди доби, на Півдні - мокрий сніг та дощ.
Температура повітря найближчої ночі становитиме -1...-4 градуси, а вдень 3 лютого передбачається 0...+3 градуси, на Півдні до +5 градусів.
Проте в західних областях вже завтра вдень повітря освіжиться до 0...-2 градусів.
Надалі, впродовж суботи – неділі, 4–5 лютого, температура повітря в більшості областей України знижуватиметься, наступний тиждень буде помірно морозним.
У Києві 3 лютого випадатиме сніг та мокрий сніг. Вночі -1...-3 градуси, завтра вдень 0...+2 градуси.
4–5 лютого у столиці почнеться зниження температури повітря і найближчого тижня очікується морозна погода.
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