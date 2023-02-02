Про це інформує Наталка Діденко.

П'ятниця в Україні буде вологою і ще порівняно теплою.

Мокрий сніг та сніг випадатиме практично повсюди, але в різні періоди доби, на Півдні - мокрий сніг та дощ.

Температура повітря найближчої ночі становитиме -1...-4 градуси, а вдень 3 лютого передбачається 0...+3 градуси, на Півдні до +5 градусів.

Проте в західних областях вже завтра вдень повітря освіжиться до 0...-2 градусів.

Надалі, впродовж суботи – неділі, 4–5 лютого, температура повітря в більшості областей України знижуватиметься, наступний тиждень буде помірно морозним.

У Києві 3 лютого випадатиме сніг та мокрий сніг. Вночі -1...-3 градуси, завтра вдень 0...+2 градуси.

4–5 лютого у столиці почнеться зниження температури повітря і найближчого тижня очікується морозна погода.

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