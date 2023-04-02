Про це в ефірі Еспресо заявив голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш.

"Наступного тижня 13 прифронтових громад Донеччини хочуть запровадити примусову евакуацію дітей. Позавчора було в місті 6 дітей, одну вивезли - стало п'ять. Потім знайшли ще трьох. Зараз реальна кількість дітей - вісім", - зазначив він.

Барабаш додав, що ситуація з цим взагалі не змінюється.

"Навіть після загибелі п'ятимісячного хлопчика, інші батьки відмовляються виїжджати - не хочуть їхати. Мабуть, уже немає до чого достукуватися в цих батьків - крім негативу, у нас уже нічого немає. Вони неадекватні, всі розповідають, що в місті дітей нема. Жоден із них не підтвердив це. Вони ховають дітей. Якісь шпигунські пристрасті. Побачимо, будемо забирати і вивозити", - підсумував очільник ВЦА.