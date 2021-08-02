Побиття танцюриста Дорофеєвої працівником УДО: з'явилося відео нападу
Побиття співробітником Управління держохорони Євгеном Безпалим танцюриста балету української співачки Наді Дорофеєвої Євгена Гончаренка потрапило на вуличні камери відеоспостереження
Про це повідомляє видання OBOZREVATEL, яке оприлюднило відео.
На відео можна побачити, що Євген Гончаренко в компанії дівчини і хлопця вийшли з клубу LIFT, коли вулицею ішов співробітник УДО Євген Безпалий зі ще одним чоловіком. Наблизившись до молодих людей Безпалий штовхнув руками одного з хлопців, а потім іншого і пішов було далі. В цей час дівчина дістала телефон і почала знімати нападника. Безпалий пішов до неї і вдарив кулаком у голову Гончаренка, який намагався затулити собою дівчину, після чого вибив у дівчини з рук телефон.
Від удару Гончаренко втратив свідомість і упав, ударившися головою а Безпалий почав наступати на дівчину, яка почала відходити назад.
Коли навколо Гончаренка зібралися люди, Безпалий підійшов і копнув лежачего хлопця ногою.
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві побили танцівника шоубалету співачки Дорофеєвої, нападник виявився працівником УДО.
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