Побиття танцюриста Дорофеєвої працівником УДО: з'явилося відео нападу

Про це повідомляє видання OBOZREVATEL, яке оприлюднило відео.



На відео можна побачити, що Євген Гончаренко в компанії дівчини і хлопця вийшли з клубу LIFT, коли вулицею ішов співробітник УДО Євген Безпалий зі ще одним чоловіком. Наблизившись до молодих людей Безпалий штовхнув руками одного з хлопців, а потім іншого і пішов було далі. В цей час дівчина дістала телефон і почала знімати нападника. Безпалий пішов до неї і вдарив кулаком у голову Гончаренка, який намагався затулити собою дівчину, після чого вибив у дівчини з рук телефон.



Від удару Гончаренко втратив свідомість і упав, ударившися головою а Безпалий почав наступати на дівчину, яка почала відходити назад.



Коли навколо Гончаренка зібралися люди, Безпалий підійшов і копнув лежачего хлопця ногою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві побили танцівника шоубалету співачки Дорофеєвої, нападник виявився працівником УДО.