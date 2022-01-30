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Поблизу Алмати понівечили православний цвинтар

30 січня, 2022 неділя
14:38
Світ

Неподалік від міста Талдикоргана Алматиської області Казахстану стався напад на кладовище православних християн. Поліція відкрила справу за статтею "вандалізм"

Місцеві жителі слов'янського походження під час відвідування цвинтаря виявили розбиті та розкидані всюди надгробні таблички, розламані залізні хрести та огорожі. Сьогодні, 30 січня 2022 року, стало відомо про першого і наразі єдиного затриманого у цій справі підозрюваного, інформує Orda.kz.

МВС Республіки Казахстан розмістило відео зі словами вибачення від матері затриманого.
 


Як наголошують казахстанські правоохоронці, затриманий має вади психічного здоров'я, тож його помістили до психоневрологічного диспансеру.


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Казахстан
вандалізм
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