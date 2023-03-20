Поблизу Києва збили ворожий безпілотник, - КМВА
Під час повітряної тривоги у понеділок, 20 березня, біля Києва сили ППО збили російський безпілотник
Про це повідомляє КМВА.
Остання повітряна тривога тривала у столиці з 15:39 до 15:55. У цей час у повітряному просторі північніше Києва і виявили БПЛА. Протиповітряна оборона знищила ціль.
- У понеділок, 20 березня, росіяни поцілили в житлові будинки у селі Микільське на Херсонщині. Внаслідок удару постраждали місцеві чоловік та жінка.
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