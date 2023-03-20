Росіяни поцілили в житлові будинки на Херсонщині, поранено двох місцевих жителів
У понеділок, 20 березня, росіяни поцілили в житлові будинки у селі Микільське на Херсонщині. Внаслідок удару постраждали місцеві чоловік та жінка
Про це повідомила Херсонська ОВА.
Зазначається, що пошкоджені щонайменше п'ять будинків.
"Наразі відомо, що 33-річна місцева мешканка через уламкову травму втратила руку, також дістав поранення 39-річний чоловік. Кількість постраждалих ще встановлюється", - йдеться у повідомленні.
- Протягом доби, 19 березня, ворог випустив по території Херсонщини 385 снарядів з "градів" та важкої артилерії, внаслідок чого 6 людей зазнали поранень.
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