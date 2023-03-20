Росіяни поцілили в житлові будинки на Херсонщині, поранено двох місцевих жителів

Про це повідомила Херсонська ОВА.



Зазначається, що пошкоджені щонайменше п'ять будинків.

"Наразі відомо, що 33-річна місцева мешканка через уламкову травму втратила руку, також дістав поранення 39-річний чоловік. Кількість постраждалих ще встановлюється", - йдеться у повідомленні.