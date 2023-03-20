За добу ворог випустив 385 снарядів по Херсонщині, 6 людей поранені
Протягом доби, 19 березня, ворог випустив по території Херсонщини 385 снарядів з "градів" та важкої артилерії, внаслідок чого 6 людей зазнали поранень
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Всього було здійснено 86 обстрілів, з 3 них три рази прийшлися на місто Херсон. 13 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки.
Також він розповів, що з деокупованої території області було евакуйовано 89 осіб.
- На блокпостах тимчасово окупованої території Херсонщини загарбники погрожують місцевому населенню позбавленням волі за відсутність паспорта РФ..
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