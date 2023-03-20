За добу ворог випустив 385 снарядів по Херсонщині, 6 людей поранені

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Всього було здійснено 86 обстрілів, з 3 них три рази прийшлися на місто Херсон. 13 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки.

Також він розповів, що з деокупованої території області було евакуйовано 89 осіб.