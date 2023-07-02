Поблизу Колумбії зіткнулись два військові літаки
Біля авіабази в Колумбії під час навчань зіткнулися два літаки Військово-повітряних сил (ВПС) Колумбії Т-27. Момент зіткнення потрапив на відео
Про це пише Heraldo del Norte.
Зазначається, що трагічний інцидент стався ввечері суботи, 1 липня, під час підготовки майбутнього авіашоу, яке має відбутися 20 липня у місті Ріо-Негро. Тренування проходили на військовій авіабазі Апіай у місті Вільявісенсіо.
Зіткнення призвело до нещасної смерті льотчика-підполковника Маріо Андреса Гонсалеса. Інший пілот не постраждав.
За попередніми даними, один з літаків впав на землю, а інший опинився в кілометрі від злітно-посадкової смуги. Момент зіткнення зафільмували очевидці та поширили у соцмережах.
- 10 червня у Колумбії чотирьох дітей знайшли живими у джунглях Амазонки, де вони провели 40 днів після авіакатастрофи. Зазначають, що живими знайшли братів і сестер, натомість мати дітей, а також два пілоти загинули в авіакатастрофі.
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