Про це пише Heraldo del Norte.

Зазначається, що трагічний інцидент стався ввечері суботи, 1 липня, під час підготовки майбутнього авіашоу, яке має відбутися 20 липня у місті Ріо-Негро. Тренування проходили на військовій авіабазі Апіай у місті Вільявісенсіо.

Зіткнення призвело до нещасної смерті льотчика-підполковника Маріо Андреса Гонсалеса. Інший пілот не постраждав.

За попередніми даними, один з літаків впав на землю, а інший опинився в кілометрі від злітно-посадкової смуги. Момент зіткнення зафільмували очевидці та поширили у соцмережах.