Поблизу кордону з Україною РФ проводить навчання мотострілецької дивізії
У Ростовській області підрозділи 150-ї мотострілецької дивізії загальновійськового об'єднання Південного військового округу (ПВО) підняли за навчальною тривогою та здійснили марші на полігони
Про це повідомляє Міноборони РФ.
"Підрозділи здійснюють марші комбінованим способом на полігони, розташовані на різній відстані від пунктів постійної дислокації. Після прибуття в призначені райони підрозділи відпрацюють широкий спектр завдань, включаючи організацію всебічного забезпечення. На завершальному етапі з ними буде проведено навчання з бойовою стрільбою", - йдеться в заяві.
Заходами оперативної та бойової підготовки керує командувач військ ПВО генерал армії Олександр Дворніков за планом зимового періоду навчання.
- Нагадаємо, раніше Чорноморський флот Росії розпочав масштабні військові навчання, на які вийшли кілька корабельних груп.
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