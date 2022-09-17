Поблизу Мелітополя згоріла військова база росіян
Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що поблизу села Радивонівка згоріла військова база окупантів
Про це він написав у телеграмі.
Близько 04:00 ранку у Радивонівському заказнику в районі Молочного лиману згоріла військова база загарбників.
"Наслідки паління окупантів в недозволених місцях в дії. Настільки потужно палять, що й досі йде дим", - написав Федоров.
- Учора, 16 вересня, на аеродромі в Мелітополі пролунав вибух.
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