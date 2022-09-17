Поблизу Мелітополя згоріла військова база росіян

Про це він написав у телеграмі.

Близько 04:00 ранку у Радивонівському заказнику в районі Молочного лиману згоріла військова база загарбників.

"Наслідки паління окупантів в недозволених місцях в дії. Настільки потужно палять, що й досі йде дим", - написав Федоров.

Учора, 16 вересня, на аеродромі в Мелітополі пролунав вибух.