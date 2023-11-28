Поблизу порту в Маріуполі зафіксували підвищений радіаційний фон, - Андрющенко

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Зазначається, що рівень радіації там становив 4,04 мкЗв/г при рівні безпеки для людини 0,26 мкЗв/г. Тобто зафіксований показник у понад 15 разів більший за норму.

Місцеві пропагандисти називають таке зростання рівня радіації "безпечним" і пояснили його штормом.

"Насправді обидва твердження хибні. Дійсно, в районі пляжу Піщаний існують так звані "чорні піски", які "фонять". Та дійсно, точковий рівень радіації цих пісків при нормальному житті міг нашкодити, лише якщо проводити тут системно купу часу", - пояснив Андрющенко.

Однак, за його словами, справжня причина високого рівня та оголення пісків - не шторм, а бомбардування та ракетні обстріли міста російськими окупантами.

Радник мера також зазначив, що подібне підвищення радіаційного фону, ймовірно, можна зафіксувати на Азовсталі. Окупанти не вимірюють ці показники й не аналізують склад ґрунту та пилу, що розносяться вітром по місту і дощем в море. Таким чином. на думку Андрющенка, росіяни намагаються приховати справжній екоцид.