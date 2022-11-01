Поблизу української станції "Вернадський" чекають на пінгвіненят
Науковці української станції "Академік Вернадський" повідомили про пінгвінів, які чекаю поповнення
Про це інформує Національний антарктичний науковий центр.
"Навіть у ці неспокійні часи в нас є чудові, світлі новини! У пінгвінів на острові Галіндез біля української станції "Академік Вернадський" з'явилися перші яйця", - кажуть біологи.
Повідомляється про сім майбутніх пінгвінчиків - дві пари мають по двоє яєць та ще три – наразі по одному.
"Найперше яйце з'явилося на мисі Пінгвін-поінт, на ділянці, де менше снігу і гнізда ретельно вимощені камінцями. Цікаво, що його випадково побачив сисадмін 27-ї УАЕ Володимир Хомко. А коли вже знахідку пішла фіксувати біологиня Марта Дзиндра, то вона виявила в тієї ж пари й друге яйце", - розповідають у відомстві.
Відповідно, імена для первістків уже обрали - Мартуся та Вовчик.
Загалом навколо станції пінгвіни продовжують облаштовувати гнізда: "Самці зухвало тягають камінці в сусідів, а самки займаються доброустроєм "домівок" й дбайливо ці камінці перекладають".
Первістків очікують на початку грудня.
Довідково. Яйця субантарктичних пінгвінів за розміром та формою схожі на гусячі; мають білий колір з сірим або зеленим відтінком. Кладка однієї пари зазвичай складається з двох яєць. Інколи три, утім у нього небагато шансів на виживання, пишуть біологи. З відкладених яєць пташенята вилуплюються трохи більше ніж за місяць.
"І за яйцями, і за дитинчатами доглядають обоє батьків. Вони це роблять по черзі: доки хтось харчується в океані, інший оберігає гніздо", - поділилися біологи.
- Раніше біологи повідомили, що поблизу станції народилися перші в цьому сезоні тюленята.
- 20 вересня науковці з дослідницької станції "Академік Вернадський" оголосили конкурс імен для новонароджених тюленят Ведделла - дівчинки та хлопчика.
- 26 вересня науковці визначилися та обрали серед сотень варіантів імена для новонароджених тюленят - Мрія та Мирославка.
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