Побутових проблем, окрім росіян, у херсонців немає, - журналіст Нікітенко
У Херсоні стабільна ситуація з водою, світлом, опаленням, їжею та гуманітарною допомогою
Про це повідомив місцевий журналіст Сергій Нікітенко у ефірі Еспресо.
"В Херсоні не п'ють воду з Дніпра. Вона вся артезіанська. Я не чув жодної скарги на відсутність води, вода є. Світло є, але є проблеми зі світломаскуванням. Опалення є, я вчора був у декількох друзів в гостях. В принципі, ситуація більш-менш. Так само і з продуктами та гумдопомогою проблем немає. Люди постійно носять сумки міжнародних організацій - вони отримували якусь допомогу. Побутових проблем, окрім росіян, у херсонців немає", - розповів він.
- У ніч з 31 грудня на 1 січня російські терористи завдали удару по Херсонській області - Херсон та найближчі населені пункти залишились без світла.
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