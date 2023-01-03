Про це повідомив місцевий журналіст Сергій Нікітенко у ефірі Еспресо.

"В Херсоні не п'ють воду з Дніпра. Вона вся артезіанська. Я не чув жодної скарги на відсутність води, вода є. Світло є, але є проблеми зі світломаскуванням. Опалення є, я вчора був у декількох друзів в гостях. В принципі, ситуація більш-менш. Так само і з продуктами та гумдопомогою проблем немає. Люди постійно носять сумки міжнародних організацій - вони отримували якусь допомогу. Побутових проблем, окрім росіян, у херсонців немає", - розповів він.

У ніч з 31 грудня на 1 січня російські терористи завдали удару по Херсонській області - Херсон та найближчі населені пункти залишились без світла.