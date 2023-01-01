РФ залишила Херсон та околиці без світла, - ОВА
У ніч з 31 грудня на 1 січня російські терористи завдали удару по Херсонській області
Про це повідомили у Херсонській ОВА.
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"У новорічну ніч російські окупанти залишили Херсон та населені пункти, що поруч із містом, без світла. Без електропостачання — центр міста, мікрорайон ХБК, Білозерка, Комишани та інші села. Найближчим часом енергетики приступлять до ремонтних робіт, аби щонайшвидше повернути херсонцям світло", - написав голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
- Близько 00:30 1 січня на Київщині спрацювала ППО. У столиці чутно вибухи.
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