У Києві спрацювала ППО. Уламки ракети впали на авто
У ніч з 31 грудня на 1 січня російські терористи завдали удару по Київській області та Києву
Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.
Повітряну тривогу на Київщині оголосили о 00:33. Звуки подібні на роботу ППО пролунали близько 00:35.
"Київщина. Працює ППО. Перебувайте в безпечних місцях", - написав Кулеба о 00:41.
Мер Києва Віталій Кличко о 00:48 повідомив, що у столиці чутно вибухи, і також підтвердив роботу ППО.
У Київській міській військовій адміністрації заявили, що уламками знищеної ракети пошкоджено авто в Шевченківському районі столиці.
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