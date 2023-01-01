У Києві спрацювала ППО. Уламки ракети впали на авто

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

Повітряну тривогу на Київщині оголосили о 00:33. Звуки подібні на роботу ППО пролунали близько 00:35.

"Київщина. Працює ППО. Перебувайте в безпечних місцях", - написав Кулеба о 00:41.

Мер Києва Віталій Кличко о 00:48 повідомив, що у столиці чутно вибухи, і також підтвердив роботу ППО.

У Київській міській військовій адміністрації заявили, що уламками знищеної ракети пошкоджено авто в Шевченківському районі столиці.

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